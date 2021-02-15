القوات الكردية تستهدف منطقة خاضعة لنفوذ الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية، على مناطق في قرية كفركلبين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة والواقعة ضمن مناطق النفوذ التركي بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق قبل 3 أيام، استشهاد طفل متأثرًا بإصابته التي أصيب بها، إثر استهداف القوات الكردية ومجلس منبج العسكري مدينة الباب بريف حلب.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 8 شباط، إصابة 9 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلين، بعضهم بحالة خطيرة، نتيجة القصف المدفعي الذي نفذته قوات مجلس منبج العسكري بإيعاز روسي على مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي.