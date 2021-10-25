القوات الكردية تسقط طائرة مسيرة خلال تحليقها في أجواء تل رفعت شمالي حلب ولا صحة لأي استهداف جوي للمدينة

محافظة حلب: أكد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه لا صحة للمعلومات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول استهداف جوي لمدينة تل رفعت الخاضعة لنفوذ القوات الكردية ويتواجد فيها مواقع لقوات النظام وقاعدة عسكرية روسية، والواقعة بريف حلب الشمالي، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن ما جرى هو تحليق لطائرتين مسيرتين في أجواء تل رفعت حاولتا استهداف المدينة، لكن المضادات الأرضية التابعة للقوات الكردية استهدفت واحدة منها وأسقطتها بينما انسحبت المسيرة الثانية من الأجواء.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، خروج العشرات من الأهالي بمظاهرة في مدينة تل رفعت رفضًا للتهديدات التركية بشن عملية عسكرية على المدينة، حيث رفع المتظاهرون العلم السورية المعترف به دوليًا.