القوات الكردية تقصف قاعدة تركية في ريف حلب.. و”قسد” تقصف قاعدة في ريف الرقة

محافظة حلب: تعرضت قاعدة تركية في قرية دابق بريف إعزاز شمالي حلب، لقصف صاروخي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة

على صعيد متصل، استهدفت قوات سوريا الديمقراطية، بقذائف المدفعية، قاعدة للقوات التركية في ريف عين عيسى شمال الرقة، في المقابل ردت القوات التركية على مصادر النيران دون ورود معلومات عن حجم الأضرار بين الطرفين.

وأشار نشطاء المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن المدفعية التركية قصفت مناطق ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة قريتي المستور والعليمات بريف بلدة عين عيسى الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.