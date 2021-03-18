القوات الكردية تقصف محيط إعزاز.. والقواعد التركية تستهدف محور مرعناز شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القواعد التركية في ريف حلب الشمالي، محور قرية مرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، بينما سقطت قذيفتي هاون مصدرها القوات الكردية على محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، فجر وصباح اليوم الخميس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على محور تادف بريف حلب الشرقي، كما قصفت قوات النظام مناطق نفوذ الفصائل على محور حزوان بريف الباب شرقي حلب، لتقوم القوات التركية بالرد وقصف مواقع لقوات النظام.

وأشار المرصد السوري، أمس وأمس الأول إلى أن القوات التركية قصفت بالمدفعية من قاعدة كلجبرين على أطراف بلدة تل رفعت وبيلونة والوحشية وعين دقنة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.