“القوات المشتركة للعمليات الخاصة في بلاد الشام” تؤكد دعمها لـ”قسد” والتزامها بالاستقرار الإقليمي

جددت القوات المشتركة للعمليات الخاصة في بلاد الشام تأكيدها للالتزام بدعم قوات الشركاء الإقليميين وقوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ العمليات ضد التنظيم، في بيان لها جاء فيه: “إن زعزعة استقرار المنطقة بسبب أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى خسائر مأساوية وغير ضرورية في الأرواح، ومن الضروي أن يقاوم جميع القادة المحليين تأثير الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بالكثير من المكافآت ولكنها لم تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة.

وهذا يفرض عواقب وخيمة ولايسمح إلا بوضع لا يرغب به أحد، إلا وهو عةدة عدونا المشترك داعش.

تدعم القوة المشتركة للعمليات الخاصة – بلاد الشام القوات الشريكة من خلال تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للعمليات ضد داعش، للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ستبقى القوة المشتركة للعمليات الخاصة – بلاد الشام والقوات الشريكة وقوات سوريا الديمقراطية ملتزمين بضمان سلامة الناس من خلال منع الجماعات الإرهابية من التمتع بحرية العمل في المنطقة.

سوف تواصل القوات الشريكة وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوة المشتركة للعمليات الخاصة – بلاد الشام سعي لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسمح للمجتمعات بالعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.