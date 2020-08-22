القواعد التركية في ريف حلب الشمالي تستهدف مدينة “تل رفعت” بعدة قذائف صاروخية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا، نفذته القوات التركية المتمركزة في قواعدها ضمن منطقتي مارع وكلجبرين، استهدف مناطق في مدينة “تل رفعت” ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، يذكر أن تل رفعت يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية.

وكان المرصد السوري قد رصد في 19 أغسطس الجاري، سقوط قذائف على قرية توخار الكبير الواقعة عند خطوط التماس بين مناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري” والفصائل الموالية لتركيا بريف منبج شمال شرق حلب، ما أدى لإصابة مواطنة بجراح، وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين على محاور عدة في ريف منبج.