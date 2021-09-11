القواعد التركية تقصف قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب : قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، محيط قرية أم الحوش وقرية حربل ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما قصفت القاعدة التركية في قرية الشيخ ناصر مواقع ضمن نفوذ المجالس والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد” في ريف منبج، حيث سقطت قذائف مدفعية على قرية الصيادة وقرى أم عدس والدندلية الآهلة بالسكان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات الكردية قد استهدفت بصاروخ موجه، سيارة عسكرية تابعة للجبهة الشامية على محو قرية مرعناز بريف حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، سقطت قذيفة مدفعية مجهولة المصدر بالقرب من قرية بيش جرب بريف مدينة الباب، واقتصرت الأضرار على المادية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، على مناطق انتشار القوات الكردية في تل رفعت ومرعناز بريف حلب الشمالي، حيث تتواجد في تل رفعت قاعدة عسكرية روسية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.