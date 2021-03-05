القواعد التركية والفصائل الموالية لتركيا يقصفان 8 مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومجلس منبج العسكري بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، مواقع في كل من تل رفعت وكفرنايا والمضيق وسد الشهباء وقرية الشيخ عيسى وحليصة وطريق دير جميل ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب، واستهدفت مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها، مواقع عسكرية لمجلس منبج العسكري في جبل الصياد شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات الكردية قد قصفت بالصواريخ، أمس، قرية مريمين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة إثر استهداف سيارتهم على أحد الطرق الفرعية في محيط القرية.

واستهدفت المدفعية القوات تركية مواقع في محيط مطار منغ ومدينة تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القواعد التركية في مناطق “درع الفرات” قد قصفت، في 3 آذار، محاور بلدة مارع بريف حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 شباط الفائت، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مواقع للقوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدف القصف محيط مدينة مارع شمالي حلب.