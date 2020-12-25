القواعد العسكرية التركية تقصف مواقع ضمن نفوذ القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القواعد التركية بالمدفعية الثقيلة، محيط مطار منغ وتل رفعت ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، استشهاد طفل بطلق ناري طائش من مدفع رشاش ثقيل، على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات على محاور بلدة مرعناز بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا.

على صعيد متصل، قصفت القاعدة التركية بقذائف المدفعية، ظهر اليوم، قرية مرعناز غربي مدينة إعزاز.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 21 ديسمبر/كانون الأول، قصفاً مدفعياً تركياً استهدف مواقع القوات الكردية في بلدتي مرعناز والعلقمية بريف حلب الشمالي.