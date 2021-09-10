القواعد العسكرية التركية في “درع الفرات” تقصف قرى آهلة بالسكان في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: قصفت القواعد التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات” عدة قرى آهلة بالسكان في ريف منبج شرق حلب، حيث سقطت قذائف على قرى ياشلي و التوخار الصغير، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق في قرى أم عدسة والجاموسية والدندنية الواقعة بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما استهدفت بقصف مماثل مناطق خاضعة لنفوذ القوات الكردية شمالي حلب، وتحديداً قرية سد الشهباء، ولا أنباء عن إصابات.