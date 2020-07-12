“القوة الأمنية” التابعة لتحرير الشام تنتشر في مدينة إدلب وتعتقل عدة أشخاص شاركوا في اشتباكات المساء

“القوة الأمنية” التابعة لتحرير الشام تنتشر في مدينة إدلب وتعتقل عدة أشخاص شاركوا في اشتباكات المساء

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “القوة التنفيذية” التابعة لهيئة تحرير الشام انتشرت في مدينة إدلب خلال الساعات الفائتة، لفض الاشتباكات بين مجموعة من أهل المدينة ومجموعة من معرة النعمان، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوة اعتقلت عدة أشخاص من الذين شاركوا بالاقتتال المسلح وقطعوا الطرقات خلال يوم أمس.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة جرت في مدينة إدلب بين مجموعة شبان من المدينة وآخرين نازحين من معرة النعمان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وفي سياق ذلك، أطلق ملثمون النار بالهواء قرب منطقة الساعة وسط المدينة، كما قاموا بعمليات تخريب وتكسير للمحلات التجارية، دون أن تتمكن القوى الأمنية من فض النزاع.