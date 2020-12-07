القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تعتقل رجل وطفل بعد مداهمة منزل قيادي سابق في ريف جسر الشغور

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، منزل قيادي سابق في الفصائل الجهادية، في قرية الحمامة بريف جسر الشغور الشمالي، دون أن تتمكن من إلقاء القبض عليه، لتعتقل رجل وطفل من أقربائه، كما كَسّر عناصر القوى الأمنية أثاث المنزل ونوافذه أثناء المداهمة.

وتشهد مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام عمليات أمنية مستمرة تنفذها القوى الأمنية ضد عناصر من تنظيم “حراس الدين” وآخرين انضموا في صفوف التنظيم في وقت سابق.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، استنفاراً للقوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب وأطرافها، تزامناً مع اعتقال عناصر في صفوفها ممن كانوا سابقاً ضمن تنظيم “حراس الدين”، دون معرفة الأسباب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 4 ديسمبر/كانون الأول، استنفاراً للحواجز الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الغربي، ومناطق دركوش وجسر الشغور، وتفتيش وتدقيق على هويات المواطنين، تزامناً مع مداهمة القوى الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام” منزلاً في محيط إدلب وعدة منازل في محيط مدينة دركوش، فيما أفادت مصادر أهلية، بأن عناصر “تحرير الشام” اعتقلت عدداً من المطلوبين لها يعتقد أنهم عناصر من تنظيم “حراس الدين” بينهم مقاتلين من جنسيات عربية في تلك المناطق.