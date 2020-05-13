القوى الأمنية في مخيم الهول تحبط عملية هروب وتلقي القبض على 3 نساء تركيات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي فوضى متصاعدة من قبل عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفي سياق ذلك، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية في المخيم، ألقت القبض على 3 نساء من عوائل عناصر التنظيم من الجنسية التركية، أثناء محاولتهم إضرام النيران في قسم المهاجرات بالمخيم، على أن تعم الفوضى المخيم ويتمكن هن من الهرب.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 27 من شهر نيسان الفائت، أن لاجئ عراقي تعرض برفقة زوجته لعملية طعن بأداة حادة من قبل مجهولين، وذلك ضمن القطاع الأول من مخيم الهول، الأمر الذي أدى لإصابة الرجل بكتفه الأيمن بينما أصيبت زوجته في ساعدها الأيمن.

وجرى نقل الرجل وزوجته إلى مركز “الهلال الأحمر الكردي” في المخيم لتلقي العلاج، في حين عمدت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” إلى اعتقال عدد من المشتبهين بهم بالحادثة، ويتم الآن التحقيق معهم.