القوى العسكرية والأمنية التابعة للنظام في درعا تمهل أهالي الصنمين 3 أيام لسحب جميع أنواع السلاح منهم  

محافظة درعا: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام أذاعت عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، بضرورة تسليم أي نوع من أنواع السلاح الذي يمتلكه المواطنين، وتسوية أوضاعهم.

وتوعدت قوات النظام بإعطاء مهلة لجميع الأشخاص الذين يقتنون السلاح بجميع أشكاله حتى يوم السبت 3 تموز القادم، دون معرفة عقوبة من يتخلف عن التسليم.

وجاء ذلك بتوجيه مباشر من اللواء رئيس اللجنة الأمنية وقائد الفرقة التاسعة والعميد رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا.