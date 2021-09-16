القوى الأمنية في عين العرب (كوباني) تفرق مظاهرات طلابية تطالب بافتتاح دورات تعليمية خاصة لتعليم منهاج النظام السوري

محافظة حلب: فرقت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” مظاهرة طلابية، لليوم الثاني على التوالي، وسط مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، تظاهر عشرات الطلاب وسط مدينة عين العرب، يوم أمس، وطالبوا بالسماح لهم بافتتاح دورات خاصة “تدريبات” للمنهاج التعليمي الصادر عن النظام السوري ، قبل أن تفرق القوى العسكرية التظاهرة.

كما فرقت القوى العسكرية والأمنية بالقوة، اليوم، مظاهرة خرج بها الطلاب، واعتقل العناصر عددًا من الطلاب.

مصادر المرصد السوري أكدت بأن التظاهرات جاءت بعد إرغام المعلمين على كتابة تعهد خطي مفاده “عدم تقديم دورات تعليمية للطلاب لتعليم المنهاج التدريسي الذي يعتمده النظام السوري.

ويعكف الطلاب على تعلم المنهاج التدريسي المعتمد لدى النظام السوري، وتحظى الشهادة الصادرة عنه باعتراف دولي، بينما لا تزال المؤسسات التعليمية التابعة لـ”قسد” والمعارضة بشكل عام ناشئة تواجهها صعوبات كبيرة.