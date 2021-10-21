القيادة الأمريكية الوسطى: لنا حق الرد على هجوم قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين

القيادة الأمريكية الوسطى: لنا حق الرد على هجوم قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين

أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا “في الزمان والمكان المناسبين”.

وأوضحت القيادة في بيان أن الهجوم على القاعدة، أمس الأربعاء، متعمد وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجري تحقيقا في الواقعة حاليا.

وكانت مصادر أمنية عراقية مرتبط بالتحالف الدولي كشفت لـRT أن خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف، لافتة إلى أن “الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية”.

المصدر: روسيا اليوم

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