القيادة العسكرية للنظام السوري توعز إلى قواتها على الحدود مع الجولان المحتل بعدم إطلاق أي رصاصة أو قذيفة

أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القيادة العسكرية ضمن النظام السوري أوعزت إلى قواتها العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بريف دمشق الغربي ودرعا والقنيطرة، بعدم إطلاق أي رصاصة أو قذيفة باتجاه الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، وتنتشر على الجبهة آنفة الذكر قوات فلسطينية تابعة لحزب الله اللبناني وقوات المقاومة السورية لتحرير الجولان، ويأخذون أوامرهم من الحزب في سورية، وعمليات إطلاق القذائف التي تحصل تكون بشكل فردي من قادة المجموعات الموجودة في المنطقة هناك، والتي كان آخرها يوم أمس السبت، حين أطلقت فصائل عاملة مع “حزب الله” اللبناني صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل، انطلق من منطقة عين ذكر في منطقة سحم الجولان بريف درعا الغربي.

وفي 10 تشرين الأول، أطلقت فصائل فلسطينية عاملة مع “حزب الله” اللبناني، قذائف هاون من الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل، تزامنا مع استنفار ورفع الجاهزية القتالية لقوات النظام في المنطقة.

يذكر أن المرصد السوري أشار أمس الأول، إلى مناطق سورية عدة تحركات متصاعدة للميليشيات التابعة لإيران، تتمثل بتغير مواقع ونقل سلاح وذخيرة من مكان لآخر، فبعد الضربات الإسرائيلية يوم الخميس، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات إعادة تموضع عدة قامت بها الميليشيات التابعة لإيران في دمشق وريفها وحمص ودير الزور، تخوفاً من ضربات إسرائيلية جديدة، حيث جرت عمليات نقل أسلحة وذخائر لمواقع تعتقد الميليشيات أنها أكثر آمنا من سابقتها، كما أوعزت لعناصرها بالاستنفار ورفع الجاهزية في المناطق آنفة الذكر.