الكارثة الإنسانية تتفاقم في مناطق النظام مع انهيار جديد بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وطوابير الوقود والخبز في تصاعد

تشهد المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تصاعداً في “طوابير” السيارات أمام محطات الوقود، فضلًا عن استمرار الأهالي بالوقوف ضمن “طوابير” على أفران الخبر، في ظل الانهيار المستمر للاقتصاد السوري وما يرافقه من غلاء فاحش بأسعار السلع وسط عجز المواطن عن تأمين أبسط احتياجاته اليومية لاسيما مع ضعف المدخول وشح فرص العمل، يأتي ذلك مع انهيار جديدة بقيمة الليرة السورية، حيث سجلت الليرة السورية اليوم الأحد انخفاضًا جديدًا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 4070 مبيع و 4010 شراء، واليورو 4866 مبيع و 4789 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 538 مبيع، و 527 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 198000 ليرة سورية.

فيما يلي يتسعرض المرصد السوري لائحة جديدة لأسعار بعض السلع الأساسية في مناطق النظام السوري، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال اليوم مقارنة بالأيام السابقة نتيجة الانهيار المتسارع لليرة السورية:

فروج حي 1كغ 5200 ل.س/ 1.327 دولار أمريكي

فروج مشوي 14 ألف ل.س / 3.581 دولار أمريكي

فروج بروستد 16 ألف ل.س / 4.092 دولار أمريكي

لحم عجل 1كغ 18 ألف ل.س / 4.604 دولار أمريكي

لحم ضان 1كغ 25 ألف ل.س / 6.394 دولار أمريكي

أسعار بعض المواد التموينية

كيلو رز قصير 3200 ل.س/ 0.818 دولار أمريكي

برغل 2000ل.س / 0.512 دولار أمريكي

زيت نباتي1ليتر 8200 ل.س / 2.097 دولار أمريكي

سمنه 1كيلو 9500 ل.س / 2.43 دولار أمريك

بيض 7000ل.س / 1.79 دولار أمريكي

سميد 3000 ل.س /0.767 دولار أمريكي

سكر كيلو 2400 ل.س /0.614 دولار أمريكي

أسعار بعض الخضراوات و الفواكه

بطاطا 800ل.س / 0.222 دولار أمريكي

خيار 1300ل.س / 0.361 دولار أمريكي

ليمون 1000ل.س / 0.278 دولار أمريكي

ثوم 11ألف ل.س / 3.056 دولار أمريكي

فليفله حلوه 2000 ل.س 0.556 دولار أمريكي

كوسا 1500ل.س / 0.417 دولار أمريكي

برتقال 1500ل.س / 0.417 دولار أمريكي

موز 2000ل.س / 0.556 دولار أمريكي

فريز 3500ل.س / 0.927 دولار أمريكي

فول أخضر 2500ل.س / 0.694

تفاح 1400ل.س / 0.358 دولار أمريكي

أسعار بعض المحروقات

جرة غاز حر 23ألف ل.س / 5.882 دولار أمريكي

بنزين حر 1ليتر 1250ل.س / 0.347 دولار أمريكي

مازوت حر 1ليتر 1250ل.س / 0.347 دولار أمريكي

تنويه: أسعار السلع الأساسية تتبدل ولا يوجد سعر ثابت بسبب عدم استقرار سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وما تشهده من تبدل وانهيار متسارع