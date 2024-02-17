الكتابات الجدارية المناهضة لـ”الجولاني” و”الهيئة” ظاهرة ناشئة في إدلب

محافظة إدلب: تحولت الكتابة على الجدران ضد “الجولاني” والسلطات في إدلب ظاهرة لا تقتصر على حي أو منطقة بعينها.

(تسقط هيئة تحرير الشام.. يسقط العميل الجولاني.. الجولاني أكبر كذاب) كتابات على جدران منازل مدينة إدلب ومدارسها وبعض جدران المؤسسات، وباتت الكتابات الجدارية المناهضة للجولاني منظرا واضحا نشأت بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت قادة عسكريين وعناصر يتبعون للهيئة، بحجة “العمالة لجهات معادية”، فيما تم الإفراج عن القسم الأكبر.

وبالتوازي مع الكتابات الجدارية، ينتشر العناصر الأمنية في دوريات ليلية بلباس مدني وسيارات مدنية لمسح الكتابات وطمس العبارات.

وفي أواخر كانون الثاني، اعتقل عناصر الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام وبأمر من “الجولاني”، 6 محققين أبرزهم المحقق العام “أبو حمزة الدرعاوي” المسؤول العام عن عمليات الاعتقال الأخيرة تحت مسمى خلايا العملاء، حيث شملت عملية الاعتقال المحقق “أبو عدي درعا” والمحقق “أبو المقداد” والمحقق اللبناني “شادي المولوي” صاحب الصيت السيئ في تعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين لهيئة تحرير الشام وعلى رأسهم مقاتلي فصائل “الجيش الحر”، وذلك بسبب التعذيب الذي تعرض له المفرج عنهم مؤخرا حيث ظهرت على أجسادهم آثار تعذيب شديد على أيدي المحققين المذكورين.

بالتوازي مع ذلك أفرجت هيئة تحرير الشام عن مساجين وموقوفين على دفعات، حيث كانت الدفعة الأولى في 26 كانون الثاني، ومن بين الذين أفرجت عنهم 15 معتقلا قضوا سنوات وأشهر داخل السجن بتهم مختلفة، من ضمنهم قاضي محكمة خان شيخون وأعضاء بحزب التحرير، وقيادات الصف الأول والثاني وعناصر في هيئة تحرير الشام.