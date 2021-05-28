الكرملين يحدد أهم إنجازات الأسد كرئيس لسوريا

كشفت الرئاسة الروسية عما تعتبره أكبر إنجاز حققه بشار الأسد خلال توليه منصب الرئيس السوري.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، على خلفية فوز الأسد بولاية رئاسية جديدة: “على ما يبدو، يكمن الإنجاز الأكثر قيمة في سوريا خلال السنوات الأربع-الخمس الأخيرة في أنهم استطاعوا، بدعم ملموس من بلدنا، تفادي وقوع كارثة وسقوط البلاد بأكملها بأيدي المتطرفين الإسلاميين والإرهابيين”.

وأكد بيسكوف غياب خطط لعقد لقاء جديد بين الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا.

وفاز الأسد بولاية جديدة لمدة سبع سنوات، من خلال حصده 95.1 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في سوريا يوم الأربعاء.

المصدر: “روسيا اليوم”