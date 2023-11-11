الكيل بمكيالين.. النظام يستمر بمعاقبة أهالي الأحياء المعارضة له في مدينة حمص

يشهد حي الخالدية وسط مدينة حمص استمراراً لتراجع الخدمات الفنية، التي من المفترض أن يقوم بها مجلس محافظة حمص بإعادة تأهيل الطرقات الرئيسية والفرعية، التي تسبب قصفها من قبل قوات النظام، إبان سيطرة فصائل المعارضة على الحي بين عامي ٢٠١١-٢٠١٣ بخروج معظمها عن الخدمة بشكل كامل.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الانسان، تراجعاً لافتاً بالخدمات وغياب الإنارة عن شوارع المدينة، والتي بات معظم الأهالي يعتمدون على (ليدات البطارية)، لتنوير مداخل الأبنية وأمام منازلهم، بعدما يأسوا من مطالبة مجلس المدينة بالتدخل لإنهاء معاناتهم.

(م.ص) أحد الأهالي الذين تمكنوا من العودة إلى منزله عقب دفع رشوة مالية، لمفرزة المخابرات الجوية، المسؤولة عن منح تصاريح تخول الأهالي بموجبها الحصول على (إذن عودة)، قال خلال حديثه لنشطاء المرصد السوري: “على الرغم من تردي الوضع المعيشي والخدمي ضمن حي الخالدية الذي اشتهر بمناوئة للنظام، إلا أنه يبقى أفضل حالاً بكثير من رحلة النزوح بين القرى والبلدات بين الحين والآخر.

وأضاف، أن السبب الرئيسي الذي يمنع دخول ورشات الصيانة، للوقوف على وضع الطرقات والحفر الممتدة في داخل الحي، بالإضافة إلى عدم توريد محولات كهربائية بدلاً من تلك الخارجة عن الخدمة، يعود لاستمرار النظام وأجهزته الأمنية بمعاقبة جميع الأحياء التي ناصرت الحراك الثوري.

ولفت في معرض حديثه إلى أن نسبة العائلات الذين تمكنوا من العودة إلى الحي لا يتجاوزون ٢٠٪ من عدد السكان الأصليين.

في ذات السياق تحدث الحاج (أحمد.ز) من سكان حي جورة الشياح قائلا:” أن الواقع الخدمي ضمن الأحياء المحيطة بمسجد خالد بن الوليد (حورية الشياح الخالدية وادي السايح والقرابيص) ما تزال لغاية الآن بعيدة كل البعد عن أي مشروع ضمن الموازنة المالية للعام الحالي.

وأشار إلى تشكيل أهالي تلك الأحياء لوفد مشترك، قاموا من خلاله بزيارة رئيس مجلس محافظة حمص، طالبوه بالمساواة بين أبناء أحياء حمص بشكل عام، دون الاعتماد على المواقف السياسية لأبنائها.

إلا أن المحافظة أكد للوفد أن أحياء حمص القديمة المحيطة بالمسجد، تم تأجيل إدخالها ضمن المشاريع الخدمية لموازنة العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن قوات النظام نجحت بالسيطرة على أحياء حمص المعارضة داخل المدينة بشكل كامل في أواخر العام 2013، بالوقت الذي بقي حي الوعر منفرداً بتواجد مقاتلي المعارضة ضمنه، لحسن إبرام تسوية شاملة في منتصف العام 2014، والتي أفضت لخروج المقاتلين مع عائلاتهم نحو ريف حمص الشمالي.