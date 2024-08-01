اللاجئون السوريون في لبنان ضحايا الغارات الإسرائيلية.. استشهاد وإصابة 21 لاجئاً منذ بداية الحرب على غزة

في خضم المعاناة المستمرة، يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لواقع أليم يضاف إلى مآسيهم السابقة، فقد هربوا من جحيم الحرب المستعرة في سوريا، عازمين على البحث عن الملاذ الآمن، إلا أن الموت قد لاحقهم إلى حيث اعتقدوا أنهم سيفرون منه، فلا تميز الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي اللبنانية، بين مدني ومسلح، ولم يشفع لهم ما عاشوه من ويلات قبل هروبهم طلباً للأمان، ليكونوا أولى ضحايا المواجهات المحتدمة بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني، ويسقطوا شهداء بعيداً عن وطنهم.

ويتجلى المشهد المأساوي حين عائلات تفقد أفراد، مبددة بذلك آمالهم في حياة أفضل، هذا الموت الذي يذكر السوريين بأن لا مفر منه حتى خارج وطنهم، ويتجرعوه بشتى الطرق على الحدود وفي البحار وفي الغابات خلال رحلات الهجرة وعطشاً في الصحراء، وأخيراً نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق استشهاد 15 لاجئ سوري في لبنان بينهم 6 أطفال، وإصابة 6 آخرين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

تفاصيل الشهداء والجرحى السوريين في لبنان:

– 31 تموز، استشهد لاجئ سوري وأصيب آخر بجروح، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة كفررمان جنوب لبنان.

–20 تموز، أصيب 4 أطفال من الجنسية السورية بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة برج الملوك جنوب لبنان.

– 17 أيار: قتل أب سوري و3 من أطفاله نتيجة غارة جوية إسرائيلية في بلدة النجارية قرب صيدا اللبنانية.

–16 تموز، استشهد 5 سوريين بينهم 3 أطفال، بضربات جوية إسرائيلية على لبنان، حيث استشهد 3 أطفال من أبناء عفرين بغارة إسرائيلية، استهدفت أرضا زراعي في بلدة أم التوت، كما استشهد شابان باستهداف طائرة مسيرة، لدراجة نارية على طريق كفرتبنيت – الخردلي.

– 10 شباط: قتل شاب سوري نتيجة استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة داخل بلدة جدرا جنوب لبنان.

– 24 آذار: مقتل سوري جراء استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في بلدة الصوبري في البقاع الغربي.

– 13 آذار : قتل مواطن سوري أثناء تنفيذ غارة جوية إسرائيلية وقتلها القيادي في “القسام” هادي مصطفى في بلدة صور.

– 20 كانون الأول 2023: استشهد طالب جامعي سوري يدرس ويعمل على توصيل البيتزا بغارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان.

– 5 كانون الأول 2023: قتل عامل سوري وأصيب 2 من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف مكان عمله في مزرعة لتربية الدواجن بين بلدة أرنون ومجرى الخردي جنوب لبنان.

ويشار، بأن قرية مجدل شمس الواقعة في الجولان السوري المحتل شهدت وقوع مجزرة مروعة استشهد فيها 12 مدنياً غالبيتهم الساحقة من الأطفال، حيث تبادل كلاً من إسرائيل و ”حزب الله” اللبناني الاتهامات بالوقوف خلفه.

يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان، الذين اختاروا هذا البلد ملاذًا آمنًا لهم من ويلات القصف والتعذيب في سجون النظام. ويطالب المرصد بإبعاد هؤلاء اللاجئين عن تداعيات النزاعات العسكرية التي تشهدها لبنان، من أجل ضمان سلامتهم وأمنهم.