اللواء الثامن يداهم منزلا في ريف درعا لاعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتسبب بقتله

محافظة درعا: توفي شاب في العقد الثاني من العمر وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة اقتحام منزله في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، من قبل مجموعة مسلحة عاملة في اللواء الثامن، على خلفية انتقاده للأخير على صفحته الرسمية “الفيسبوك”، حيث انفجرت به قنبلة يدوية أدت لمقتله، أثناء محاولة عناصر اللواء الثامن الاقتراب منه وإطلاق النار.

وحسب المعلومات فإن عناصر قائد اللواء الثامن “أحمد العودة” اعتقلوا عدد من أقرباء الشاب لإجبارهم على إصدار بيان على أن الشاب توفي جراء انفجار قنبلة في منزله، دون أن تتسبب جماعته بمقتله.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 54 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 66 شخصا، هم:

– 10 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 26 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية