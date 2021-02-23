الليرة السورية تشهد انهيارًا جديدًا في قيمتها و”الطوابير” على أفران الخبز متواصلة بالتزامن مع الحملة الترويجية لـ”بشار الأسد” للانتخابات الرئاسية القادمة

شهدت الليرة السورية تراجعًا جديدًا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 3490 مبيع و 3455 شراء، واليورو 4250 مبيع و 4202 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 498 مبيع، و 491 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 177556 ليرة سورية، فيما تستمر أزمة الخبز في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرار المواطن السوري بالوقوف ضمن “طوابير” مذلة للحصول على مادة الخبز، تزامن ذلك أيضا مع استمرار أتباع النظام السوري بحملات الترويج لـ”بشار الأسد” في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة خلال الأشهر القليلة القادمة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد رصد لائحة بأسعار المواد الأساسية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في وقت سابق، حيث يتراوح سعر كيلو اللحمة الضاني في مناطق النظام ما بين 20000 – 25000 ليرة سورية أي مايعادل 7.289 دولار أمريكي، ويتراوح سعر كيلو لحمة العجل ما بين 13000- 17500 أي ما يعادل 5.102 دولار أمريكي، ويتراوح سعر كيلو الدجاج النيئ ما بين 6300- 7200 ليرة سورية أي مايعادل 2.099 دولار أمريكي

كيلو سكر 1800 ليرة سورية / 0.525 دولار أمريكي

الرز القصير 1900 ليرة سورية/ 0.554 دولار أمريكي

الرز الطويل 3500 / 1.02 دولار أمريكي

لتر زيت دوار الشمس 6000 ليرة سورية / 1.749 دولار أمريكي

شاي 21000 ليرة سورية / 6.122 دولار أمريكي

قهوة 11000 ليرة سورية / 3.207 دولار أمريكي

معكرونة 2000 ليرة سورية / 0.583 دولار أمريكي