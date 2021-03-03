الليرة السورية تصل إلى 4000 أمام الدولار الأمريكي وغرام الذهب يصل إلى 194 ألف.. وسط مطالبات لإنقاذ المدنيين من الكارثة الإنسانية
سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء انخفاضًا جديدًا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 4000 مبيع و 3950 شراء، واليورو 4833 مبيع و 4768 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 540 مبيع، و 529 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 194000 ليرة سورية، يأتي ذلك في ظل تعالي أصوات الفنانين السوريين ضمن مناطق النظام لإيجاد حلول للفقر المدقع الذي تعيشه المحافظات السورية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر يوم أمس، أنه وسط تصاعد في الغلاء الفاحش بأسعار المواد الغذائية، حيث بات الوضع ضمن مناطق النظام أقل ما يمكنه وصفه بالكارثي، فلا يتناسب دخل المدني الشهري ولا بأي شكل من الأشكال مع التضخم والغلاء، إذ أعلى راتب شهري قد يحصل عليه المدني لا يتجاوز 90 ألف ليرة سورية بينما الشريحة الأكبر يتراوح متوسط راتبها الشهري بين 30 و60 ألف.
وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة، أبرزها: هل تتحول ثورة الكرامة والحرية والعدالة التي خرج بها الشعب السوري قبل نحو عقد من الزمن إلى ثورة جياع؟!، ثم لماذا هذا التقصير من قبل المنظمات الدولية، لماذا تقتصر المساعدات الدولية على شمال غرب وشمال شرق البلاد، وهل عقوبات قيصر هي وراء تجويع أبناء الشعب السوري أم فساد النظام؟!.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب المنظمات الدولية بتقديم يد العون للمدنيين ضمن مناطق النظام السوري لأن ليس لهم ذنب بوجودهم هناك فليس الجميع يتسطيع النزوح أو اللجوء، فالأمر فاق حد التحمل لديهم وباتت المشاهد التي نرصدها ونواكبها هناك لا تمت للإنسانية بصلة.
فيما يلي يتسعرض المرصد السوري لائحة جديدة لأسعار بعض السلع الأساسية في مناطق النظام السوري، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال اليوم مقارنة بالأيام السابقة نتيجة الانهيار المتسارع لليرة السورية:
فروج حي 1كغ 5200 ل.س/ 1.327 دولار أمريكي
فروج مشوي 14 ألف ل.س / 3.581 دولار أمريكي
فروج بروستد 16 ألف ل.س / 4.092 دولار أمريكي
لحم عجل 1كغ 18 ألف ل.س / 4.604 دولار أمريكي
لحم ضان 1كغ 25 ألف ل.س / 6.394 دولار أمريكي
أسعار بعض المواد التموينية
كيلو رز قصير 3200 ل.س/ 0.818 دولار أمريكي
برغل 2000ل.س / 0.512 دولار أمريكي
زيت نباتي1ليتر 8200 ل.س / 2.097 دولار أمريكي
سمنه 1كيلو 9500 ل.س / 2.43 دولار أمريك
بيض 7000ل.س / 1.79 دولار أمريكي
سميد 3000 ل.س /0.767 دولار أمريكي
سكر كيلو 2400 ل.س /0.614 دولار أمريكي
أسعار بعض الخضراوات و الفواكه
بطاطا 800ل.س / 0.222 دولار أمريكي
خيار 1300ل.س / 0.361 دولار أمريكي
ليمون 1000ل.س / 0.278 دولار أمريكي
ثوم 11ألف ل.س / 3.056 دولار أمريكي
فليفله حلوه 2000 ل.س 0.556 دولار أمريكي
كوسا 1500ل.س / 0.417 دولار أمريكي
برتقال 1500ل.س / 0.417 دولار أمريكي
موز 2000ل.س / 0.556 دولار أمريكي
فريز 3500ل.س / 0.927 دولار أمريكي
فول أخضر 2500ل.س / 0.694
تفاح 1400ل.س / 0.358 دولار أمريكي
أسعار بعض المحروقات
جرة غاز حر 23ألف ل.س / 5.882 دولار أمريكي
بنزين حر 1ليتر 1250ل.س / 0.347 دولار أمريكي
مازوت حر 1ليتر 1250ل.س / 0.347 دولار أمريكي
تنويه: أسعار السلع الأساسية تتبدل ولا يوجد سعر ثابت بسبب عدم استقرار سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وما تشهده من تبدل وانهيار متسارع
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