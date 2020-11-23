الليرة السورية تقترب مرة جديدة من عتبة 3000 مقابل الدولار الأمريكي.. والأزمة على أفران الخبز مستمرة بشكل متصاعد ضمن مناطق النظام

الليرة السورية تقترب مرة جديدة من عتبة 3000 مقابل الدولار الأمريكي.. والأزمة على أفران الخبز مستمرة بشكل متصاعد ضمن مناطق النظام

سجلت الليرة السورية انخفاضاً جديداً لقيمتها أمام العملات الأجنبية بسعر 2910 شراءً و 2940 مبيعاً أمام الدولار الأمريكي، وسعر 3452 شراءً و 3493 مبيعاً أمام اليورو، و 372 شراءً و378 شراءً أمام الليرة التركية.

وسجل سعر غرام الذهب عيار”21″ اليوم 147 ألف ليرة للغرام الواحد، بينما بلغ سعر الغرام عيار”18″ 124 ألف ليرة سورية.

ولاتزال الأسواق في معظم المناطق السورية تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والأساسية بسبب الانخفاض الجديد الذي سجلته الليرة السوري أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع استمرار الأزمة الخانقة على أفران الخبز في مناطق مختلفة من المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري.