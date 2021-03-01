الليرة السورية تواصل انهيارها وتبلغ 3750 أمام الدولار والذهب يرتفع إلى 187 ألف للغرام.. والمواطن لا حول ولا قوة

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين انخفاضًا جديدًا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 3770 مبيع و 3725 شراء، واليورو 4542 مبيع و 4482 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 516 مبيع، و 509 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 187000 ليرة سورية، في حين رصد المرصد السوري يوم 26 شباط المنصرم حالة ركود تشهدها الأسواق في العاصمة السورية دمشق وسط تراجع كبير لحركة الشراء والبيع على كافة الأصعدة بسبب الانهيار المتواصل لقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية التي تشهده الأسواق وعدم قدرة المواطنين على الشراء.