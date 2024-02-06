المبادرات الخيرية بالرقة.. قشة الغريق للعوائل الفقيرة

تشهد المناطق على امتداد الجغرافية السورية، ضنكاً معيشياً صعباً بعد عقد ونيف منذ انطلاق الحراك الشعبي السوري 2011 والتي اعطت للسوريين فئويات مصيرية بين نازح ومهجر ومقيم بمعيشة صعبة.

الرقة في شمالي سوريا والتي تعتبر وجهة العديد من المهجرين والنازحين من مناطق الصراع المستمرة سواءً مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، أو مناطق سيطرة الفصائل العسكرية التابعة لتركيا.

بالمقابل رصد نشطاء المرصد السوري بالرقة تنوع تواجد المنظمات المحلية والدولية وبرامج الإغاثة المقدمة من مجلس الرقة المدني، و الجمعيات والمبادرات المحلية من ذوي الخير والمغتربين وميسوري الحال.

يقول عيسى السطم من مبادرة صنائع المعروف الخيرية للمرصد السوري:دفعتنا حاجة الناس وعسر المعيشة التي يلاقيها السكان المحليين والنازحين، لتآلف خيري شعبي من أبناء الرقة والمغتربين وأهل الخير، إلى تبني وكفالة عوائل تعيش تحت وطأة العوز والفقر، واستطعنا تنظيم قوائم إسمية في ريف الرقة والمدينة وبعض المخيمات، لتقديم يد العون لهم.

ويتابع السطم : مبادرة صنائع المعروف، وصندوق أهل الخير، وفريق بشائر، وجابر عثرات الكرام، عملت على مدار الأعوام السابقة والحالي على احتواء حاجيات الأسر الفقيرة خاصة اصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة، و جمع وتقديم إعانات طبية وعينية مالية واستئجار منازل معدومي الحال خاصة الأرامل منهن، وتقديم المستطاع لهن وللأطفال.

يضيف “عيسى السطم”:.حالياً ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أطلق مجموعة من أهل الخير “حملة إفطار صائم” المعنية بالعوائل الفقيرة خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لمطابخ إغاثية أخرى “باب بغداد، مطبخ رميلة، مطبخ الفردوس”.

يفيد نشطاء المرصد السوري بالرقة بأوضاع معيشية صعبة يلاقيها العديد من السكان المحليين والنازحين في الخرائب و، 53 مخيما عشوائياً في ظل تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عن تفعيل دورها.