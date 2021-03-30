المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يؤكد تصميمه على استئناف المفاوضات الكردية

أدلى نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا (ديفيد براونشتاين) بتصريح حول الحوار الكردي- الكردي بين المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية (PYNK).

وأعرب براونشتاين عن تصميمه على المساعدة في استئناف المفاوضات بين ENKS و PYNK في روج آفا.

وأشار براونشتاين إلى أنه عقد اجتماعات من جانب واحد مع كل من ENKS و PYNK عدة مرات حتى الآن, وأنه كان يعمل مع كلا الجانبين للجلوس على طاولة المفاوضات، وذكر أن الأحزاب الكردية تدعم المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القوة والاقتصاد والتنمية والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المسؤول الأميركي: يجب على الأحزاب الكردية حل مشاكلها وخلافاتها على طاولة المفاوضات، وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية.

المصدر: حزب الاتحاد الديمقراطي