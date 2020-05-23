المبعوث الأمريكي لمناطق شمال شرق سوريا: قانون قيصر سيستثني مناطق “الإدارة الذاتية”

أكد المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا وليام روباك، أن قانون قيصر للعقوبات على سوريا، سيستثني مناطق “الإدارة الذاتية” هناك.

وقال وليام روباك، خلال اجتماعه مع “الإدارة الذاتية الديمقراطية” في عين العرب (كوباني) اليوم السبت، إن ما يتعلق بقانون العقوبات في إطار قانون قيصر سيستثني مناطق الإدارة الذاتية وسيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي.

وفي ما يتعلق بالجانب الأمني والسياسي وعد روباك برفع تقرير مفصل إلى القيادة الأمريكية والعمل على صياغة حلول مناسبة لمجمل القضايا العالقة.

وبحث الجانبان الأوضاع العامة التي تمر بها المنطقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعرضت “الإدارة” المخاطر الأمنية التي يتعرض لها سكان القرى الحدودية جراء القصف التركي العشوائي واستهداف المدنيين وممتلكاتهم في خرق واضح لوقف إطلاق النار”.

وأكدت “الإدارة” للمبعوث روباك أن “الحل المأمول في سوريا هو بناء نظام سياسي لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية يحفظ خصوصية شمال وشرق سوريا ويؤكد دستوريا الحقوق المشروعة للشعب الكردي”.

المصدر: RT