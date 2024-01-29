المجموعات المدعومة من إيران تستهدف أكبر القواعد الأميركية في سورية

محافظة دير الزور: استهدفت المجموعات المدعومة من إيران بصاروخين اثنين، القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي أكبر القواعد الأمريكية بسورية، حيث سقطا في حرم القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

تزامنا مع استهداف القاعدة حلقت طائرات حربية ومروحية بشكل مكثف في أجواء القاعدة وريف ديرالزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ106 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 25 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة