المجموعات المدعومة من إيران تستهدف بصاروخ واحد قاعدة أمريكية تستخدمها للنقل الجوي

سقط صاروخ أطلقته المجموعات الموالية لإيران، عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، في قاعدة خراب الجير برميلان بريف الحسكة، مما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتستخدم القوات الأمريكية القاعدة لعمليات النقل الجوي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 99 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 22 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 27 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة