بعد توقف هجماتها لنحو أسبوع.. المجموعات المدعومة من إيران تستهدف محيط قاعدة حقل كونيكو للغاز بـ 4 صواريخ

محافظة دير الزور: استأنفت المجموعات الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا، بعد توقفها لنحو أسبوع، حيث استهدفت بـ 4 صواريخ، محيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، وسمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار في 13 شباط، إلى أن المجموعات المدعومة من إيران استهدفت حقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 117 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 33 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—32 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة