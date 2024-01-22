المجموعات المدعومة من قبل إيران تستهدف بصاروخين قاعدة حقل “كونيكو” للغاز.. وقوات “التحالف الدولي” ترد

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط صاروخين متتاليين على القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، دون انفجارهما، مصدرها المجموعات المدعومة من قبل إيران ضمن مناطق قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

فيما ردت قوات “التحالف الدولي” على مصادر انطلاق الصواريخ، باستهداف مناطق النظام بـ 3 قذائف المدفعية سقطت قرب السكن الشبابي في معسكر طلائع البعث في مدينة دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 96 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 22 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 25 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 16 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة