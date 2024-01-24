المجموعات المدعومة من قبل إيران تقصف حقل نفطي قريب من قاعدة حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: تعرض حقل الجفرة النفطي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، لقصف صاروخي مصدره المجموعات المدعومة من قبل إيران، ويشار بأن الحقل يقع على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 22 كانون الثاني الجاري، سقوط صاروخين متتاليين على القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، دون انفجارهما، مصدرها المجموعات المدعومة من قبل إيران ضمن مناطق قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

فيما ردت قوات “التحالف الدولي” على مصادر انطلاق الصواريخ، باستهداف مناطق النظام بـ 3 قذائف المدفعية سقطت قرب السكن الشبابي في معسكر طلائع البعث في مدينة دير الزور.