المخابرات التركية تجتمع مع وجهاء عفرين وتعدهم بوضع حد لانتهاكات الفصائل المتواصلة بحق الأهالي الذين رفضوا التهجير

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن الاستخبارات التركية استدعت وجهاء من المنطقة وتحدثت إليهم، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المتحدث التركي أشار إلى أن تركيا يتواجد فيها عشرات الملايين من المواطنين الأكراد ولا يوجد أي عداوة معهم كذلك الأمر بما يتعلق بـ كرد سوريا وعفرين، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي ترتكب في عفرين لا علاقة لتركيا بها، وأنها ستسعى لوضع حد لتلك الفصائل التي تعيث فساداً في المنطقة.

بدورهم وجهاء عفرين أكدوا على ضرورة فرض الأمن والأمان وإيقاف انتهاكات الفصائل بحق المدنيين، ووضع حد لعمليات سلب الزيتون، قائلين “الفصائل تسرق كل شيء من شجر وممتلكات مدنيين نطالب بوضع حد لذلك”، وفي نهاية اللقاء وعدتهم المخابرات التركية بوضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة من قِبل الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين وريفها شمال غرب حلب، والمتمثلة بـ عمليات سرقة وخطف وفرض إتاوات ونهب للممتلكات والمحاصيل وتضييق الخناق على الأهالي الذين رفضوا التهجير