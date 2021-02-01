المخابرات التركية تنقل رجل وابنه إلى تركيا بعد اعتقالهما من قبل الفصائل الموالية لأنقرة في رأس العين(سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، اعتقلت مواطن ونجله من مدينة رأس العين(سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، حيث قامت “الشرطة العسكرية” بتسليمهما إلى المخابرات التركية والتي قامت بنقلهما إلى سجونها داخل الأراضي التركية، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الرجل ونجله اعتقلا على خلفية وقوفهما مع أبناء عشيرته عدوان التي تعرضت إحدى نسائهم للضرب من قبل عناصر “الشرطة العسكرية” في رأس العين في وقت سابق، فيما طالبت عشيرة “عدوان” الشرطة في رأس العين بإطلاق سراح المواطن ونجله خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وهددت بالتصعيد في حال عدم إطلاق سراحهما.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في 24 يناير/كانون الثاني المنصرم، إلى أن أحد عناصر الشرطة وهو من أبناء محافظة دير الزور، اعتدى بالضرب على امرأة من مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة.

وفي سياق ذلك، تدخل عناصر من الفرقة 20 للدفاع عن السيدة وعائلتها ضد عناصر الشرطة، في حين وصلت تدخل فصيل أحرار الشرقية إلى جانب الشرطة، ودارت اشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، ما أدى إلى إصابة عنصرين من أحرار الشرقية بجروح متعددة.