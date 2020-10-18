“المخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري تعتقل مواطنة في مدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “المخابرات الجوية” التابعة لأجهزة النظام الأمنية، عمدت إلى اعتقال مواطنة في درعا المحطة بمدينة درعا، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال.

وكان المرصد السوري نشر في السادس من شهر تشرين الأول الجاري، أن مجهولين عمدوا إلى اختطاف مواطناً عند أطراف بلدة جلين بريف درعا الغربي، حيث كان ضمن ورشة تعمل بقطاف الزيتون، يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المسيطر على عموم الجنوب السوري.