المخابرات الجوية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى حواجز ونقاط تابعة لها في بلدة تسيل ومحيطها شرقي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري من ريف درعا الشرقي، بأن “المخابرات الجوية” عمدت إلى تعزيز حواجز ونقاط تابعة لها في بلدة تسيل ومحيطها، حيث قامت باستقدام عناصر إلى حاجز تابع لها على طريق تسيل – عدوان، كما قامت بتعزيز مبنى البلدية في البلدة والذي تتخذه كمقر رئيسي لها هناك، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب التعزيزات هذه، وكان المرصد السوري وثق قبل ساعات، مقتل عنصر في قوات النظام طعنًا من خلال أداة، على يد ذوي زوجته، وذلك جراء نشوب خلاف عائلي معهم، في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا، دون معرفة أسباب ودوافع القتل، وينحدر القتيل من مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وهو عنصر في قوات النظام يؤدي الخدمة الإلزامية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس إلى أن مسلحين مجهولين، استهدفوا بالرصاص، عنصرًا سابقًا في الفصائل المعارضة ممن أجروا اتفاقية التسوية والتحقوا بالفصائل المحلية التابعة للفرقة الرابعة ضمن قوات النظام، وذلك في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور.