المدفعية التركية تجدد قصفها لمواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات” بقذائف المدفعية، قريتي مرعناز وشوارغة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد ظهر اليوم الجمعة، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مواقع في قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا، بريف حلب الشمالي الغربي، ضمن مناطق سيطرة القوات الكردية.