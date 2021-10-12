المدفعية التركية تدمر منازل المدنيين وتستهدف دور العبادة في قرى الآشوريين في ريف الحسكة 

محافظة الحسكة: جددت القوات التركية قصفها البري على منازل المدنيين في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة، مساء اليوم، وتركز القصف على قرى الآشوريين تل كيفجي وتل شنان وتل جمعة، ما تسبب بتدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين، وطال القصف التركي دور العبادة والمقابر في تلك القرى.

ويأتي ذلك، في إطار التصعيد التركي على مناطق شمال شرق سورية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والمدفعية، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب آخر، على محاور الدردارة وتل شنان وتل جمعة وتل كيفجي، الواقعة جميعها بريف منطقة تل تمر ضمن الريف الشمالي من محافظة الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، في 10 أكتوبر، قصفًا عنيفًا نفذته القوات التركية على ريف تل تمر شمال الحسكة، وتسبب القصف بتدمير عدد من منازل المدنيين في قرى الدردارة وتل جمعة وحمرا، وتسبب القصف بتدمير أكثر من 3 منازل.

ورصد المرصد السوري قذائف سقطت على قرية تل شنان الآشورية في ريف تل تمر التابعة إداريًا لمحافظة الحسكة، مصدرها القوات التركية.