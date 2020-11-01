المدفعية التركية تستهدف مناطق ريف تل أبيض الغربي ومحيط عين عيسى شمالي محافظة الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف مدفعي نفذته القوات التركية استهدف محيط منطقة عين عيسى قرب الاتستراد الدولي”M4″، ومحيط تل أبيض الغربي في ريف الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي “m4” شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قصفاً للقوات التركية، استهدف طريق حلب-الحسكة الدولي “m4” بريف عين عيسى، حيث سقطت القذائف على بعد نحو 3 كلم من رتل عسكري روسي كان يتجول في المنطقة.