المدفعية التركية تستهدف مواقع لقوات النظام شرقي إدلب.. والأخيرة تقصف مناطق في ريفي حلب وحماة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الزيارة بسهل الغاب، شمال غربي حماة، كما قصفت محيط كفرنوران بريف حلب الغربي، حيث تشهد محاور كفرنوران والفوج 46 منذ ساعات الصباح الأولى، استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، في حين قصفت المدفعية التركية المتمركزة في معسكر المسطومة، مواقع لقوات النظام في محور داديخ بريف إدلب الشرقي، ولا أنباء عن إصابات حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن المقاتلات الروسية شنت 4 ضربات جوية على محيط نقطة تركية في منطقة البارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث تقع النقطة التي جرى استهدافها قرب منازل المدنيين في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بالتزامن مع ذلك، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار القوات التركية على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” من قسمه المار قرب مدينة أريحا حتى بلدة محمبل بريف إدلب الغربي.