المدفعية التركية تعاود استهدافها لمناطق نفوذ “قسد” في عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق في عين عيسى، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمالي الرقة، وذلك كرد على الخسائر البشرية الفادحة في صفوف الفصائل خلال الساعات الفائتة، حيث وثق المرصد السوري منذ قليل مزيداً من الخسائر البشرية، على خلفية الكمين الذي نصبته قوات سوريا الديمقراطية لمقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة في محيط عين عيسى شمالي الرقة، حيث ارتفع تعداد قتلى الفصائل إلى 21 قتيلاً، ممن قتلوا في انفجار حقل ألغام زرعته قسد في قرية معلق الواقعة بأطراف عين عيسى، فيما لايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 10 جرحى على الأقل بعضهم في حالات خطرة.

وكان المرصد السوري رصد تفاصيل كاملة للكمين الذي نصبته قوات سوريا الديمقراطية، منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء لمقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة بأطراف عين عيسى شمالي الرقة، حيث تسللت مجموعة مؤلفة من 30 مقاتل على الأقل من الفصائل الموالية لتركيا نحو قرية معلق الواقعة بأطراف عين عيسى، وانسحبت قسد من مواقعها في القرية بعد نصب كمين من الألغام، انفجرت بالمقاتلين بعد دخولهم القرية، تزامناً مع ذلك قامت قسد بقصف صاروخي مكثف استمرت حتى ساعات الصباح، وأسفر الكمين عن مقتل 18 من الفصائل بالإضافة لإصابة 13 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر للمرصد السوري، أن عناصر من جنسيات شيشانية وأزبكية من العاملين ضمن القوات الروسية، يقومون بتصوير مواقع عسكرية لقسد في منطقة عين عيسى ومحيطها، ويقدمونها للقوات التركية، وجرى تسجيل حالات قصف متكررة لتلك المواقع بعد وصول معلومات للجانب التركي عنها.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة قرية معلق الواقعة بمحيط عين عيسى شمالي الرقة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، حيث تسلل الأول نحو مواقع الأخير منتصف ليل أمس، إلا أن قسد أوقعت المقاتلين بكمين داخل المنطقة، وجرت اشتباكات عنيفة، تسببت بمقتل 11 من الفصائل الموالية لتركيا، كما قتل وأصيب مقاتلي في قسد، وعدد القتلى بين الطرفين مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وترافقت الاشتباكات المسائية مع قصف صاروخي متبادل بشكل مكثف وعنيف، كما قصفت القوات التركية مناطق في ناحية عين عيسى وأطرافها أيضاً بعد منتصف الليل، فيما تجددت الاشتباكات في منطقة معلق صباح اليوم، في محاولة من قبل الفصائل لسحب جثث القتلى الذي سقطوا في الاشتباكات.