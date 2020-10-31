المدفعية التركية تعاود استهداف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، مستهدفة أماكن في مرعناز وتل رفعت والشيخ عيسى التي تتواجد فيها قوات كردية بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن تل رفعت تتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، كما جددت القوات التركية قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.