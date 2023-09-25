المدفعية التركية تعاود قصفها البري على 3 قرى ضمن مناطق سيطرة مجلس تل تمر العسكري والأخير يرد باستهداف قاعدة تركية

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” صباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة قرى تل طويل وتل عطاش وأم الكيف بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، وذلك من نقاط تمركزها ضمن منطقة “نبع السلام” شرقي رأس العين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، فيما تسبب القصف بتدمير منازل للمدنيين.

وتسبب القصف التركي بخروج محطة تحويل كهرباء عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات والقرى المحيطة بها.

وردا على ذلك، استهدفت مجلس تل تمر العسكري بصاروخ موجه قاعدة عسكرية تركية في قرية عريشة بريف الحسكة، ضمن منطقة “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 19 أيلول الجاري، استهداف قوات مجلس تل تمر العسكري بصاروخ موجه، تجمعا لفصيل فرقة الحمزة الموالية لتركيا في قرية القاسمية بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، مما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 8 آخرين من عناصر الفرقة كحصيلة أولية