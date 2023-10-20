المدفعية التركية تعاود قصفها البري وتستهدف 5 قرى وبلدات ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف الحسكة

محافظة الحسكة: نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفاً برياً فجر اليوم، استهدف قرى وبلدات ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، حيث تركز القصف على مركز بلدة زركان ومحيطها، وقرى خضراوي ومشيرفة وربيعات وأسدية ومزرعة بوبي، ما أدى لأأضرار مادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد الخطوط التماس الفاصل بين مناطق “قسد” والفصائل الموالية لأنقرة قصف مدفعي متبادل من مساء أمس.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، استهداف قوات مجلس تل تمر العسكري، بالصواريخ الحرارية وراجمات الصواريخ، قاعدة للقوات التركية، في قرية الداودية شرق رأس العين شمال الحسكة.

وقصفت القوات التركية من قواعدها ضمن منطقة “نبع السلام”، بثلاث قذائف مدفعية بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، اقتصرت الأضرار على المادية فقط.