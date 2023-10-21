المدفعية التركية تقصف تجمعات قوات النظام في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أصيب عنصر من قوات النظام نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات البرية التركية، استهدف نقطة عسكرية لقوات النظام على محور قرية المياسة بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، في حين تم نقل العنصر المصاب إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري في 19 تشرين الأول الجاري أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي حربل ومرعناز بريف حلب الشمالي، وكالوته بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، دون تسجيل خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على المادية، تزامناً مع اندلاع اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية وقوات النظام من جهة، و”الجيش الوطني” من جهة أخرى على محور كفر كلبين بريف حلب الشمالي.