المدفعية التركية تقصف قريتين ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي في قاعدة البحوث التركية شمال حلب، استهدف قريتي مرعناز وتل مضيق بريف تل رفعت الواقعتين ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء 5 أيار/مايو، اشتباكات عنيفة شهدتها محاور مرعناز والمالكية بريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية المنتشرة بالمنطقة هناك من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.