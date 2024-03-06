المدفعية التركية تقصف نقاط “قسد” في قرية بريف تل تمر شمال غربي الحسكة

محافظة الحسكة: تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها البري على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، حيث قصفت اليوم بالمدفعية الثقيلة، نقاط تمركز عناصر “قسد” قرب صوامع قرية أم الكيف بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، كما سقطت القذائف على القرية، فيما لم ترد المعلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد مساء أمس، بأن مناطق ريف منبج، شهدت في أقل من 72 ساعة فائتة، عمليتي تسلل لكل من الفصائل الموالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” قرب الخطوط الفاصلة بين مناطق النفوذ لكليهما بريف حلب، وسط قصف واستهدافات متبادلة.

وتعتبر الخطوط الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف منبج، محاور اشتباك بين الطرفين، تنطلق منها عمليات تسلل متبادلة بين الطرفين.